Спасенный у берегов Камчатки поделился историей своего выживания

Бледный, изможденный, с воспаленными глазами. Михаил Пичугин похудел на 50 килограммов, потеряв половину веса. Но на вопросы врачей отвечает четко и внятно.

Самое главное Михаил уже сделал - связался с родственниками. Уверен, что и выжил-то благодаря им.

"У меня просто выбора нету - у меня мама дома осталась, дочь осталась. Ей 12", - говорит он.

Родные Михаила его спасение называют чудом. Мужчина не просто провел два месяца в Охотском море. Еще и перенес потерю близких. Первым испытание голодом и обезвоживанием не вынес племянник Илья, так мечтавший увидеть китов. Потом умер его отец Сергей - родной брат Михаила. Друзья погибших Сергея и Ильи за эти два месяца надежду не теряли ни на минуту. Очень хотели, чтобы нашли живыми всех.

Опытные туристы-рыбаки запаслись водой и едой. Крупы и лапши им на поход хватало. Но отказавший двигатель привел к необратимым последствиям - катамаран отнесло на тысячу километров. По дороге потеряли весла.

"Катамаран остался на плаву, не перевернулся, остался целым. В принципе, он при умелом управлении приспособлен к походам данного рода. Единственное - если в такой путь отправляться, надо подготовиться более тщательно и взять хотя бы запасной двигатель. Потому что один двигатель в открытом море - это очень рискованно", - отметил Павел Клочков, начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области.

Главной ошибкой путешественников эксперты называют отсутствие надежной связи. Туристы попали в безвыходную ситуацию. Специалисты говорят, Михаил остался в живых лишь благодаря невероятной воле к жизни и стрессоустойчивости.

"Водичку собирал дождевую. Спальник "Монгол", там верблюжья шерсть. Под него залазишь, маленько поерзаешь-поерзаешь - согреешься", - рассказывает выживший.

На траулере "Ангел", обнаружившем дрейфующий катамаран, обсуждают очень хорошую новость. Состояние спасенного Михаила опасений больше не вызывает.