Путину доложили о готовности страны к отопительному сезону

Готовность к отопительному сезону по стране - более 98 процентов. Такие данные на совещании Владимира Путина с членами правительства озвучил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Батареи включили уже в 72-х регионах. Кроме того, Мурманской области, Камчатке, Еврейской автономной области и Байконуру, где особо экстремальные условия и потому нередки аварии на сетях, выделено дополнительно пять с половиной миллиардов рублей.

Ранее президент поручал держать на особом контроле ситуацию в Курской, Белгородской и Брянской областях. Что касается Донбасса и Новороссии, то там, по плану, до конца октября завершится ремонт котельных и сетей.