Вернувшийся в Россию Анатолий Руденко: "Мне очень тяжело было, честно"

Недавно Анатолий Руденко отметил день рождения. Популярному артисту исполнилось 42 года. К этим годам он добился известности и даже снялся в Турции в многосерийном фильме "Цвет граната". Специально для этой работы он учил турецкий язык. "Я бы даже сказал — зубрил. Мне очень тяжело было, честно", - признался Руденко.

По словам актера, это была его мечта. Сейчас Анатолий, впрочем, уже находится в России. Руденко не только снимается в кино, но и играет в театре.

"Наша профессия без зрителя не имеет никакого смысла. Его реакция, эмоции, оценка нашей работы — лучший подарок", - отметил артист.

На экране герои Руденко переживают самые разные трудности и испытания. В жизни актеру помогает справляться со стрессовыми ситуациями психолог, актер этого совершенно не скрывает.

"У меня и времени-то нет на переживания и стресс. Я постоянно на ногах, весь в работе... Слушайте себя и открывайте в себе новые способности. Не бойтесь себя проявлять", - пожелал Руденко в беседе со Starhit.