Жена отреагировала на видео Малахова с пышногрудой красоткой

Андрей Малахов стал гостем вечеринки, звездой которой оказалась певица Анна Седокова. На волне расставания с мужем Янисом Тиммой артистка кардинально изменила внешность. В частности, она отрезала длинные локоны и перекрасила волосы в рыжий цвет. Кроме того, в Сети особо наблюдательные пользователи убеждены, что певица что-то сделала со своим лицом, потому что ее почти не узнать.

Более того, даже Андрей Малахов в своем телеграм-канале признал, что не сразу признал в пышногрудой красавице с микрофоном Анну Седокову.

"Надо ли говорить, что я не сразу узнал Анну Седокову (выглядит роскошно) – сперва опознал только ее грудь #Наташапрости", - написал Малахов.

Обычно этот хэштег популярный ведущий адресует своей супруге Наталье Шкулевой. Та, кстати, не преминула отреагировать на видео, которое в своем аккаунте опубликовал шоумен. На нем Малахов и Седокова буквально в обнимку пританцовывают под караоке-версию песни "Океан и три реки".

"Я теперь поняла, почему ты там — Анна… и ее грудь", - коротко написала мужу Шкулева.