Медведев ответил на предложение называть новые регионы историческими: "Всякий термин хромает"

Сергей Аксенов предложил заменить термин "новые регионы" на "исторические". По его мнению, эти земли совсем не новые, они всегда принадлежали России.

"Словосочетание "новые регионы" надо как-то поменять на "исторические регионы". Это были земли Российской империи, люди были наши, Советский Союз был — ну какие они "новые"? Это исторические российские земли, которые всегда были в составе России", - заявил Аксенов.

На это предложение отреагировал зампреда Совбеза России Дмитрий Медведев. Донбасс и Новороссию можно называть и историческими, и новыми регионами, главное, что они российские, высказал свою точку зрения он.

"Ну, всякий термин хромает: Москва вообще-то тоже историческая территория", - приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее В США признали неспособность ВСУ противостоять наступлению ВС России в Донбассе. Более того — украинские силы в Донбассе ослабевают перед лицом продолжающегося российского наступления, при этом ВСУ неуклонно теряют территории. Хотя Запад видел это и много месяцев назад, только сейчас западные политики начали признавать это публично, пишет WP.