Сергей Собянин назвал яркие проекты резидентов кластера "Ломоносов"

ООО "ТПС" разрабатывает и производит оборудование на базе суперконденсаторов и литий-ионных батарей, которые применяются для защиты промышленного и ИТ-оборудования от скачков напряжения.

ООО "Т8 НТЦ" разрабатывает и производит телекоммуникационное оборудование для оптических сетей связи. С его помощью можно передавать терабайты данных в секунду на тысячи километров.

ООО "Салфокс" разрабатывает системы очистки воздуха для городских очистных сооружений.

ООО "Арктический Научный Центр" разрабатывает микробный препарат для утилизации углеводородных загрязнений в арктических морях, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Власть оказывает всяческое содействие новым разработкам и производству отечественной продукции. В частности, на научной площадке МГУ есть все необходимые условия для работы. Резиденты кластеров производят высокотехнологичные решения для медицинской, космической, нефтегазодобывающей, пищевой и других отраслей промышленности. Всего в Москве такой статус имеют более 60 компаний.