Захарова разнесла план Зеленского: "Это кровавая пена на губах убийцы-неонациста"

Сегодня, 16 октября, Владимир Зеленский представил свой "план победы", выступая в Верховной раде. Основные пункты проекта украинского лидера - приглашение Украины в НАТО еще до завершения конфликта, укрепление ее обороны, размещение "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания" и помощь в развитии украинской экономики. Также Зеленский требует усилить санкции против России. По его мнению, после конфликта украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы, а в итоге заменить контингент США в странах ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пух и прах раскритиковала так называемый "план победы" Зеленского.

"Это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы-неонациста", - отрезала Захарова.

По ее мнению, Зеленский своим планом подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. В заключение Захарова сделала вывод, что "это план беды Украины и украинского народа".