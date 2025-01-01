Образование, отопление, медицина: главное из совещания Путина с правительством

Совещание с членами правительства президент начинает с самой актуальной темы - готовности коммунальной инфраструктуры к зиме. Отопительный период уже стартовал в 76 регионах.

Ирек Файзуллин, министр строительство и ЖКХ: В целом к зиме готовы 6896 тысяч многоквартирных домов, или 98,9 процента, объекты социальной культуры, социальной сферы подготовлены на 98 процентов. На территориях Донецкой и Луганской народны республик, Запорожской и Херсонской областей при поддержке регионов-шефов также происходит подготовка к зиме. Сформированы 183 аварийно-восстановительные бригады в составе 957 специалистов, 353 единицы техники. Донецк подготовлен к зиме на 97%, Луганская республика на 98%, Запорожская область - 96%, Херсонская - 89%.

В стране высокий спрос на высшее образование - это показала прошедшая приемная кампания. На первом месте у абитуриентов инженерные специальности. В топе также педагогика и медицина. Существенно на интерес к высшему образованию среди молодежи повлияло и увеличение количества бюджетных мест. Подрос и средний балл единого госэкзамена. Впрочем, реформы все же не обойдут ЕГЭ стороной. Проект Министерство образования представит совсем скоро.

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования: Это всегда очень такой деликатный вопрос – изменения, касающиеся порядка приема. Поэтому мы 2 октября провели расширенное заседание Общественного совета министерства, пригласили все заинтересованные стороны и пришли к выводу, что на 2025 год мы кардинальных изменений делать не будем, а на 2026 год запланировали ряд изменений. В частности, для поступления на педагогические направления, по которым готовят учителей-предметников, будет введен обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя. Сегодня можно поступить, используя ЕГЭ по обществознанию, а с 2026 года, если ты хочешь стать учителем химии, ты обязан предъявить химию, учителем физики – физику и так далее.

Главная тема совещания - развитие системы здравоохранения. За последние пять лет медицинская инфраструктура и технологии вышли на качественно новый уровень. Это стало возможным благодаря пристальному вниманию к отрасли президента. За это время было построено более 6 тысяч новых объектов здравоохранения, а до конца года введут в эксплуатацию ещё 600. Впрочем, почивать на лаврах не планируют - непрерывное развитие технологий требует модернизации оборудования. Готовы медики и к наступающей зиме, вместе с которой приходит эпидемия респираторных заболеваний. Вакцинация от гриппа идет полным ходом. Препараты для прививки поставляют своевременно во все регионы. ((49742067))

Михаил Мурашко, министр здравоохранения: Каждый эпидсезон обновляется антигенный состав вакцин. Он актуализируется по прогнозам, для этого работают специальные группы экспертов. И, конечно же, каждый сезон мы планируем именно с новым антигенным составом. Мы полностью обеспечены сегодня отечественными вакцинами и препаратами против гриппа. И хочу сказать, что отечественное производство качественное и количества производителей достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности нашей страны, и в том числе экспорт. Владимир Путин: Врачи ЦКБ, где я прохожу регулярные обследования, тоже рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом.

Первый этап модернизации первичного звена здравоохранения завершится в следующем году. Особое внимание - новым регионам. Они уже подключены ко всем федеральным программам в рамках нацпроектов.