Вашингтон блокирует все попытки Совбеза ООН остановить конфликт на Ближнем Востоке

США прикрывают преступления Израиля против палестинского народа - об этом заявил постоянный представитель нашей страны при ООН. Василий Небензя подчеркнул, что Вашингтон блокирует все попытки Совета Безопасности остановить конфликт на Ближнем Востоке и без оглядки на мнение международного сообщества обеспечивает еврейское государство оружием. В итоге продолжают гибнуть мирные граждане.

В среду израильская армия снова нанесла серию авиаударов по жилым кварталам в секторе Газа и Ливане.

Репортаж Ольги Оксенич.