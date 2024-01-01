Валерий Фальков подвел итоги приемной кампании в вузы

Валерий Фальков на совещании правительства представил свой доклад. По словам министра, количество бюджетных мест в стране увеличено до рекордных 592 тысяч, 73% из них – для региональных вузов, причем наибольшее количество заявлений абитуриенты подали на инженерные (2,3 миллиона), педагогические, медицинские специальности.

Также более 51 тысячи человек зачислено в рамках целевого набора через платформу "Работа в России". В этом году этот механизм задействован впервые, в системе собраны кадровые заявки от госучреждений, компаний с госучастием и предприятий сельского хозяйства. Самыми востребованными оказались медицинские, инженерные, педагогические и сельскохозяйственные специальности.

На данный момент 903 806 человек поступили в вузы, сообщается в телеграм-канале Кремля.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России разработало меры по исключению ситуаций, при которых большую часть выделенных бюджетных мест в вузах занимают победители и призеры олимпиад школьников.

Кстати, сразу семь российских вузов вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU) 2024 года. Топ-3 составили Гарвард, Стэнфорд и Массачусетский технологический институт.