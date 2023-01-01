Василиса Володина: "Всеобщего счастья никогда не будет"

Василиса Володина стала новой гостьей шоу "Малахов". После ухода из передачи "Давай поженимся" именитый астролог на телевидении больше не снималась. Она начала развивать свой бизнес в Интернете: завела собственный видеоблог, социальные сети, стала вести телеграм-канал. Также она продолжает практиковать: дает частные консультации.

Во время беседы с Андреем Малаховым Володина отметила, что последние 12 лет продолжается полоса перемен, которая завершится в самое ближайшее время. "Мы с вами живем не только в конце времен, но и в начале. Грядущий ноябрь — время подвижек как для России, так и для всего мира", - подчеркнула она.

По ее словам, в мире идут глобальные процессы, которые затрагивают каждую сферу жизни человека. И это только начало. В ближайшее время нас ждут серьезные технологические изменения в разных сферах жизни.

"2025 и 2026 годы важнее для всего мира, чем 2023-й и 2024-й", - отметила Володина.

Василиса заявила, что "всеобщего счастья никогда не будет". Она объяснила, что в принципе не существовало лучших времен, чем здесь и сейчас. Поэтому астролог порекомендовала не ждать чего-то глобального, а понять, что "все лучшее находится в данный момент времени".