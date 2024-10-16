"Плохой диагноз, опасный, с тяжелыми последствиями": продюсер рассказал о болезни Витаса

В последнее время о Витасе было почти ничего не слышно. Артист, безумно популярный не только в России, но и в Китае, на время ушел в тень. Оказалось, это было связано с его здоровьем. У исполнителя обнаружились серьезные проблемы.

"У него диагностировали отслоение сетчатки глаза, почти два месяца он жил в темноте. Почему Витас в последнее время всегда появлялся в очках? Потому что ситуация была сложной. Плохой диагноз, опасный, с тяжелыми последствиями", - рассказал продюсер Сергей Пудовкин.

Оказалось, всему виной работа Витаса. Постоянный свет от софитов и стробоскопов негативно сказался на зрении эпатажного исполнителя. Лечить артиста взялись российские врачи. Витасу провели ряд операций. По словам Пудовкина, положительно сказались на состоянии артиста и специальные дыхательные техники, многочасовые тренировки на воздухе и закаливания.

Витас настолько восстановился, что в ближайшее время намерен дать несколько концертов, в том числе и в Китае, сообщает "МК".