Политолог Марков прокомментировал "план победы" Зеленского

Рискнёт ли Запад пойти на увеличение военной поддержки Украины? Что будет делать Киев, если его покровители отвергнут призывы Зеленского? И можно ли ожидать того, что США и Европа начнут подталкивать Украину к переговорам?

Так называемый "план победы" Зеленского и попытки киевского режима повернуть ход событий в свою пользу Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил политолог Сергей Марков.

"Украинская армия проигрывает войну. Зеленский говорит, давайте так: или вы (страны Запада – прим. ред.) прямо включаетесь в войну, если вы не готовы – тогда все, мы будем вынуждены остановить эту войну", - отметил Марков.

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