Предотвратил диверсию: названы новые герои СВО

Новые примеры отваги и героизма российских военнослужащих в ходе спецоперации. Командир мотострелкового взвода, младший лейтенант Евгений Соловьёв в ходе боя получил осколочное ранение, но продолжил руководить подразделением. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям Евгения, опорный пункт боевиков был взять без потерь с нашей стороны. Российские войска продолжили наступление вглубь обороны врага и освободили от неонацистов поселок.

Ефрейтор Евгений Кропотов в ходе разминирования населенных пунктов, освобожденных от боевиков, обнаружил группу вражеских диверсантов. Мгновенно оценив ситуацию, ефрейтор доложил командованию о наличии противника в заданном квадрате и в составе инженерного взвода вступил в бой с неонацистами. Под напором наших военнослужащих неприятель спешно отступил, бросив оружие и боеприпасы. Благодаря решительным действиям Евгения Кропотова диверсия была предотвращена.