Белый дом заверил в "неизменности" решения об ударах вглубь России

В Белом доме заявили, что подходы США к ограничению на использование Киевом дальнобойных вооружений для атак вглубь России "не изменились и не изменятся". Однако американский лидер Джо Байден готовится объявить о выделении Украине нового пакета помощи.

"Президент вскоре поговорит с Зеленским. Либо он уже это сделал. Он объявит о значительном новом пакете помощи в области безопасности для Украины", - приводит слова пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер РИА Новости.

Ранее Пентагон сделал заявление о помощи Украине. Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх ответила на вопрос о способности Вашингтона предоставлять оружие Украине до тех пор, пока это необходимо. Она дала понять, что Америка будет продолжать оказывать поддержку Киеву, но подчеркнула, что "наши запасы не бесконечны". При этом Сингх подчеркнула, что несмотря ни на что, в первую очередь США думают о собственной боеготовности.