Тринадцать дронов ВСУ сбила за ночь ПВО над российскими регионами

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России пресекли силы противовоздушной обороны. Над российскими регионами сбито тринадцать украинских дронов, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, четыре беспилотника ВСУ уничтожено над территорией Курской области, три – над Брянской областью. В Орловской области дежурные средства ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, в свою очередь, сообщил о ночных атаках беспилотников ВСУ. По его данным, в результате падения обломков сбитых силами ПВО трех украинских дронов пострадавших и повреждений нет. На местах работают оперативные службы.