Очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России пресекли силы противовоздушной обороны. Над российскими регионами сбито тринадцать украинских дронов, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, четыре беспилотника ВСУ уничтожено над территорией Курской области, три – над Брянской областью. В Орловской области дежурные средства ПВО сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, в свою очередь, сообщил о ночных атаках беспилотников ВСУ. По его данным, в результате падения обломков сбитых силами ПВО трех украинских дронов пострадавших и повреждений нет. На местах работают оперативные службы.