"Годами терпела": Кейт Миддлтон поставила ультиматум принцу Уильяму

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон и принц Уильям считаются одной из самых красивых королевских пар, в Сети то и дело муссируются слухи о проблемах в их отношениях. Чаще всего люди обсуждают неверность Уильяма. Якобы принц падок на женский пол. Интрижки старшего сына принцессы Дианы, как говорят, не укрылись от зоркого глаза Кейт Миддлтон. И однажды чаша ее терпения переполнилась - Кэтрин поставила Уильяму ультиматум.

Как передает Mirror, она заявила, что принц обращается с ней, "как с тряпкой". Его флирт негативно сказывается на ее и его репутации, подвергая их авторитет огромному риску, а ведь принц Уильям будущий король, и если он не изменит своего поведения, то неминуемо наступит развод.

"Она годами терпела, как девушки вешаются на ее бойфренда, и некоторое время считала это забавным и даже лестным", - рассказала подруга Кейт королевскому эксперту Кэти Никол.

Говорят, что когда стало известно, что у Кэтрин рак, это стало ударом для Уильяма. Он понял, насколько ему дорога жена. Он приложил все усилия, чтобы помочь супруге выкарабкаться.