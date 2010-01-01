Собянин: Москва реализует крупнейшую в ее истории программу развития

Во время своего выступления на проходящем на федеральной территории "Сириус" форуме инновационных финансовых технологий Finopolis мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва входит в пятерку крупнейших городов мира по экономике и покупательной способности населения.

"Москва не просто столица нашего государства, но и центр производства, промышленности, экономики и финансов. Больше 20 процентов ВВП страны - это Москва, причем это ВВП, не связанные с нефтью, газом, углем и так далее, они связаны с инновациями, ИТ-технологиями, услугами и так далее", - сказал глава города.

Москва - драйвер России, добавил мэр, подчеркнув: город реализует крупнейшую в своей истории программу развития. Так, в среднем производительность труда в столице в два с половиной раза выше, чем по стране.

"Вопрос в том, что структура экономики такова, что чем больше производит и оказывает услуг другим людям человек в конкретном месте, тем больше производительность труда. В Москве производительность крайне высокая", - отметил Собянин.

По его словам, в Москве создают все условия для инвестиций в сам город.

"Мы поддерживали эту инвестиционную составляющую, несмотря на любые кризисы - 2010, 2014, 2020, 2022 года и так далее. Несмотря на падение доходов, несмотря на падение или торможение экономики, мы продолжали инвестировать в город. Таким образом, постоянно идя по восходящей спирали, не даем городу опускаться и входить в негативные тренды", - указал мэр.

Ранее Собянин рассказал о ярких проектах, которые разрабатывают резиденты кластера "Ломоносов". Так, "ТПС" производит оборудование на базе суперконденсаторов и литий-ионных батарей, которые применяются для защиты промышленного и ИТ-оборудования от скачков напряжения. А "Т8 НТЦ" разрабатывает и производит телекоммуникационное оборудование для оптических сетей связи. С его помощью можно передавать терабайты данных в секунду на тысячи километров.

Прежде мэр сообщил, что Москва входит в число мировых лидеров по развитию и применению цифровых технологий в повседневной жизни граждан. В настоящее время в столице - более 90 цифровых проектов с применением ИИ.