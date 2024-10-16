Байден с главами государств обсудит ситуацию по Украине

Уже в ноябре Джо Байден проведет виртуальную встречу контактной группы по Украине на уровне глав государств, сообщил Белый дом. Ожидается, что мировые лидеры обсудят координацию усилий по оказанию дополнительной помощи Украине.

По всей вероятности, это будет вместо перенесенной встречи в формате "Рамштайн", которая должна была состояться октября в Германии. Однако Джо Байден перенес свой визит из-за урагана "Милтон", передает "МК".

Также стало известно, что Белый дом объявил о новой военной помощи Украине на 425 миллионов долларов.