Наталья Андрейченко: "Я дралась за костюмы!"

Наталья Андрейченко прославилась благодаря таким фильмам как "Сибириада" и "Мэри Поппинс, до свидания". На счету актрисы немало ролей, однако в какой-то момент она оставила кино и ушла в тень. Артистка переехала жить в Америку, а оттуда - в Мексику, стала развивать свои социальные сети.

А недавно она вернулась в Россию и презентовала свою книгу "Откровения". Кроме того, актриса дала интервью Лауре Джугелия. Андрейченко призналась, что за кадром фильма "Подари мне лунный свет", в котором она сыграла женщину, которой муж изменил с молодой, стоит непростая работа.

"Я дралась за костюмы! Все, за что я дралась для женщин, все сработало! Я только стала бабушкой, но дралась насмерть за алое платье. Хотела, чтобы все женщины любимой страны в 42 года, когда они становятся бабушками, понимали — они молодые, их могут любить. Это мой посыл!" - темпераментно объяснила Наталья.

Андрейченко, воспитанная в строгости, не сознавала, какое влияние оказывала на аудиторию. Поняла она это гораздо позднее. Все из-за влияния матери, которая не демонстрировала Наталье свою любовь.

"Она же меня никогда в жизни не похвалила. Это же очень важно, чтобы именно мама тебя похвалила", - со слезами на глазах заявила Андрейченко.