Синоптик рассказал, когда в Москве ляжет снег и больше не растает

Недавно в Москве прошел первый снег. Интернет-пользователи наводнили Сеть фотографиями и видеозаписями уникального природного явления. Однако ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что о полноценном снежном покрове пока говорить рано.

"Устойчивый снег ляжет на землю не раньше конца ноября, а то и в начале декабря", - сообщил синоптик РИА Новостям.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет зима в Москве. По его словам, прогнозируется изменчивая погода, с частой гололедицей и морозами до минус 25 градусов. Несмотря на то, что по России ожидается зима по среднемесячным значениям мягкой, специалист подчеркнул, что расчет погоды во время "отопительного сезона" с октября по март проведен по новым нормам, которые выше, чем прежние.