Родня наплевала на последнюю волю Градского

В Сети появились видео, на которых запечатлена могила Александра Градского. Ее украшает памятник, временно прикрытый материалом, похожим на пакет для мусора. Не исключено, что монумент презентуют либо 3 ноября - в день рождения мэтра, либо 28 ноября - в годовщину его смерти.

В Сети говорят, что спустя три года после ухода Александра Градского его родственники наконец смогли договориться о том, как будет выглядеть памятник на могиле. Напомним, что вскоре после смерти артиста разразился безобразный скандал между его молодой вдовой Мариной и старшими детьми от предыдущего брака, которые не могли поделить наследство.

Однако о последней воле Александра Градского они и не вспомнили, утверждает телеграм-канал "Светский хроник". Сам артист просил похоронить его на другом кладбище (могила находится на Ваганьковском погосте), рядом с родителями, и установить вместо памятника просто каменную глыбу.