В Штутгарте шокированным зрителям стало плохо после просмотра оперы

Поразить оригинальностью сюжета современного зрителя сложно. Но можно, если быть смелым, держать руку на пульсе... и смешать то, что не смешивается. В опере Штутгарта решили, что традиционный жанр вокального представления с оркестром нуждается в трансформации. И устроили на сцене такое, что зрителям стало плохо.

По понятным причинам мы не можем показать всего, что происходило на сцене. Мы не в Штутгарте. А пресса утверждает, что как минимум 18 зрителей испытали приступ тошноты, увидев, как актёры делают друг другу пирсинг с кровотечением, ну и, конечно, совокупляются по ходу пьесы. Куда ж без этого! Главная героиня - монашка нетрадиционной ориентации. Прямо по Даниилу Хармсу - театр закрывается, нас всех тошнит.

А это не опера и не кино. Это церковь Сен-Гийом в Страсбурге, где пастор ввёл в служебную практику элементы стриптиза. Позвал в храм бывшего чемпиона Франции и Европы по танцам на пилоне Венсана Гробельни. Венсан и выдал, всё что мог.

Прихожане пообещали пастора прибить. Скандал освещала пресса. Но священник был непреклонен, пояснив пастве: "мы часто думаем о кабаре, стриптизе и других вещах", когда говорим о танцах на пилоне, "что совсем не соответствует действительности". Лукавит. Лютеранская церковь Сен-Гийома давно и уверенно раскрепощается. Годом ранее устроила в своих стенах кабаре-шоу с трансвеститами "12 подвигов Геркулеса".

В Америке в храмах давно царит веселье. В соответствии с трендом последних лет к пастве обращаются не священники, а разные дрэг-куин и представители секс-меньшинств, которые, похоже, уже превратились там в большинство.

Уже и не поймешь, где церковь со стриптизом, где проповедь от трансвеститов, и как понимать современную оперу. А последняя Олимпиада в Париже? Церемония открытия предложила мировой аудитории такую версию "Тайной вечери", что плевались на всех континентах.

Во Франции журналисты и блогеры плюются до сих пор, предлагая поскорее забыть эти позорные игры, и называют их "запятнанным образом галльского петуха". Да там и участники были под стать церемонии. Чего стоил хотя бы пляжный волейболист голландец Стивен ван дер Вельде, педофил, который был осуждён. Зрители встречали его свистом. А Международный олимпийский комитет никаких проблем не заметил. Поаккуратнее и с европейским спортом, и с европейской оперой, чтобы не стошнило. Идёте в театр - а там в действительности всё не так, как на самом деле.