SHAMAN прокомментировал ситуацию с подачей патентов для регистрации товарного знака "Я русский".

Некоторые предприниматели используют внешность вокалиста и название песни "Я русский" для продажи различных товаров без согласования с артистом. Чтобы иметь возможность не разрешать этого делать, необходимо зарегистрировать товарный знак.

SHAMAN подчеркнул, что как автор и исполнитель этой песни он просто хочет "иметь возможность защитить свои права".

Сегодня днём СМИ сообщили, что певец подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака "Я русский".