Times: "План победы" Зеленского не изменит политику союзников Киева

"План победы", представленный Зеленским в Верховной раде, едва ли приведет к изменению политики союзников Киева. Об этом в среду, 16 октября, пишет The Times.

Авторы статьи считают маловероятным, что выступление Зеленского изменит позиции западных политиков, когда до выборов в США остается всего несколько недель.

В другой статье издания отмечается, что ранее негласный проект плана был "прохладно принят" западными лидерами, а в Вашингтоне "остались не впечатлены отсутствием стратегического наполнения" в документе.