Уверенно выдавливают боевиков с укрепленных позиций под Угледаром штурмовые отряды группировки "Восток". Продвигаться вперед приходится под огнем вражеской артиллерии.

Этот голос слышит каждый боец. Командир координирует действия подразделения в режиме реального времени, наблюдая картину боя с помощью камеры беспилотника. Штурмовики небольшими группами продвигаются вперед по траншее к вражескому опорнику и закидывают его гранатами. Сопротивление врага сломлено, рубеж взят.

А это уже работает ЗРК "Оса". Расчеты зенитно-ракетного комплекса в круглосуточном режиме сканируют воздушное пространство, не допуская ударов по нашим штурмовикам с воздуха. Зенитчики обнаруживают и уничтожают вражеские беспилотники на дистанции более 10 километров. "Оса" прекрасно справляется с малоразмерными летательными аппаратами противника типа "Фурия" и "Лелека".

День за днем выдавливают врага с занятых позиций российские военные и в Курском приграничье. Сокрушительные удары по неприятелю наносит армейская авиация. Обеспечивая огневую поддержку наземным подразделениям, экипажи Ми-28 НМ в составе тактической группы уничтожили скопление бронетехники и живой силы неонацистов.