КНДР полностью разорвала сообщение с Южной Кореей

Северокорейские власти полностью разорвали автомобильное и железнодорожное сообщение с Республикой Корея на востоке и западе Корейского полуострова.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), эти действия были предприняты в рамках политики по "полному разделению территориальных пределов, находящихся под государственной властью КНДР, с территорией Республики Корея".

В Пхеньяне заявили, Что "это неизбежные и законные меры, исходящие из требований Конституции республики, определившей республику Корея абсолютно враждебным государством".

Ранее сообщалось, что заявки на вступление в армию или возвращение на военную службу подали 1,4 миллиона жителей КНДР. Пхеньян рассказал о всплеске патриотизма на фоне роста напряженности с Сеулом, пригрозив, что если начнется война, Республика Корея будет стерта с карты мира.

До того Генштаб Северной Кореи приказал привести в полную боевую готовность артиллерийские подразделения на южной границе в ответ на недавние провокации Сеула с беспилотниками и пропагандистскими листовками.