Харрис отказалась продолжить курс Байдена в случае победы на выборах

Вице-президент США и кандидат от Демократической партии на выборах главы государства Камала Харрис заявила в среду, 16 октября, что в случае победы не станет продолжать президентский курс нынешнего хозяина Овального кабинета и своего босса Джо Байдена.

Как заявила Харрис, ее работа в качестве главы государства "не будет продолжением президентского курса Джо Байдена", поскольку, "как любой другой президент, который приступает к выполнению своих полномочий, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт и новые идеи".

В интервью Fox News Харрис назвала себя представителем нового поколения лидеров, при этом своего соперника-республиканца Дональда Трампа она назвала непригодным для президентского поста, поскольку "он неуравновешен, он опасен".

Между тем букмекеры прогнозируют победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах с вероятностью 53%, а Харрис отдают лишь 43%.

Трамп заявил, что третья мировая война может начаться в ближайшие несколько месяцев из-за безрассудной политики правительства США. При этом он пообещал в случае своей победы в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине и хаос на Ближнем Востоке.