Иностранные наемники, воюющие в рядах ВСУ, оказывают самое ожесточенное сопротивление.

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск "Восток" рассказали о ходе боев за Угледар, который был освобожден 3 октября, передает РИА Новости. Украинцы практически не оказывали сопротивления, а вот иностранные наемники сражались ожесточенно.

"Ожесточенное сопротивление у врага оказывают единицы, как правило, это иностранные наемники. Остальные стараются отступить или сдаются в плен", - говорится в сообщении Минобороны.

ВСУ начали бросать своих солдат в бой без подготовки, отметил командир штурмового отряда с позывным "Саваль". Если раньше у всушников были при себе документы о прохождении тренировок на базах НАТО, то сейчас их попросту нет. Украинцы сдаются, даже не отстреливаясь.

"Если нет ничего белого - просто кричат, что не хотят воевать, поднимают руки", - сообщил он.