В 2026 году изменится порядок поступления в вузы

Минобрнауки запланировало на 2026 год ряд изменений в порядок поступления в вузы.

Например, на педагогических направлениях, где готовят учителей-предметников, будет введен обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя, рассказал глава министерства Валерий Фальков.

Дополнительно будет проработан вопрос по введению зачета по русскому языку для поступления на инженерно-технические специальности, передает "Коммерсант".

Также ведомство предлагает ввести обязательный экзамен по специальности для будущих учителей-предметников. А из перечня экзаменов для поступающих на менеджмент и экономику убрать иностранный язык. Это хотели сделать еще в 2025 году, однако общественность инициативу не поддержала. Школьники и их родители начали переживать, что потратили силы, время и деньги на подготовку к ЕГЭ по иностранному языку.

Ранее сообщалось, что с 2025 года в России запустят пилотный проект производственной аспирантуры. Она будет направлена на повышение эффективности исследовательской деятельности и на решение конкретных задач предприятия.