Режим ЧС регионального характера ввели власти Калмыкии

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели власти Калмыкии. Причиной стала засуха.

Как сообщил глава республики Бату Хасиков, исследование ситуации в регионе было проведено по его поручению. По результатам этой работы в девяти районах республики выявлена почвенная засуха.

Как написал Хасиков в Telegram-канале, введением режима ЧС власти минимизируют риски деятельности фермеров, которые уже пожаловались ему на трудности в подготовке к зимовке и заготовке кормов. При этом глава региона подчеркнул, что введение ЧС – мера тактического характера. Важно развивать в Калмыкии интенсивные формы ведения сельского хозяйства, подчеркивается в сообщении.