Руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев выразил убежденность в том, что разрешение украинским националистам наносить удары вглубь России дальнобойным оружием НАТО уже согласовано.

Политик подчеркнул, что это уже решено на Западе, хотя официально об этом не объявлено. Однако "это решение уже есть, и прорабатываются механизмы поставки дальнобойного вооружения".

При этом Ганчев напомнил про терпеливость русского народа, но пригрозил, что когда терпение закончится, ответ будет быстрым и молниеносным, сообщает РИА Новости.

Накануне спикер белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что подходы США к ограничениям для Киева на удары вглубь России сохраняются прежними: "Это не изменится, сейчас это не изменилось".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что отсутствие решения по ударам ВСУ вглубь российской территории не делает Украину слабее. При этом политик подчеркивал, что не в его компетенции принимать соответствующие решения от имени всего альянса.