Еще одна категория россиян может получить право досрочного выхода на пенсию

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек.

Как сообщает ТАСС, право на досрочную пенсию по старости могут дать мужчинам, являющимся единственным родителем трех, четырех, пяти и более детей. Выйти на пенсию они, в случае принятия поправок, смогут в 62, 61 и 55 лет соответственно при размере индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 и стаже не менее 15 лет.

Еще одно важное условие — осуществление ухода за детьми в течение восьми лет со дня приобретения статуса единственного родителя, причем не будут учитываться дети, в отношении которых отец-одиночка был лишен родительских прав.

Парламентарии указывают на то, что аналогичное право уже есть у многодетных матерей-одиночек в России.

Ранее в ПФР рассказали, что россияне, проживающие в сельской местности, смогут получить надбавку в размере 25% к своей пенсии. Для этого необходимо иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в сельской местности, а также нигде не работать. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в отделения фонда не обязательно.

Между тем руководитель думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости. Политик подчеркнул, что эта мера будет способствовать восстановлению социальной справедливости.