Москвичей предупредили о ночных заморозках

Предстоящей ночью Москву подморозит. О заморозках в столичном регионе предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что минувшей ночью температура воздуха уже опускалась ниже ноля в Тушино - минус 0,7 и Бутово - минус 1,2.

В ближайшие дни в Москве будет сухо, без осадков. Такая погода продержится как минимум до вторника, в выходные потеплеет до плюс 8-10 градусов, пишет Тишковец в Telegram.

Синоптик пояснил, что с сегодняшнего дня инициатива в атмосфере Центральной России перейдет к антициклону. Это значит, что в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. В начале следующей недели воздух прогреется до плюс 10-12 градусов - это на 2-3 градуса выше климатической нормы.