Собянин: За три года в Москве планируется построить 12 новых станций метро

В ближайшие три года в Москве введут в эксплуатацию 12 станций метро, свыше 28 километров линий и два электродепо. О развитии транспортной инфраструктуры столицы рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Продолжат строительство Троицкой линии метрополитена. На участке "ЗИЛ" - "Новаторская" возведут четыре станции. Каждая из них разрабатывается по индивидуальному проекту.

Также на карте появится новая Рублёво-Архангельская линия. Она улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей. Так, между "Шелепихой" и "Ильинской" построят 8 станций.

Кроме того, работы будут вестись на Бирюлёвской линии, которая станет обслуживать районы на юге столицы. Запустят "Достоевскую" Кольцевую и станцию "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро.