Российского восьмиклассника избили толпой из-за дикпика

В Башкирии школьники толпой избили восьмиклассника из-за девочки, которая просила отправить ей фото полового органа – дикпик. Инцидент произошел в небольшом городе Благовещенск.

Как пишет телеграм-канал Mash, шестиклассница, у которой есть парень, в переписке со старшеклассником настойчиво требовала от него прислать ей дикпик. Тот неоднократно отказывался. Тогда девочка пошла на хитрость – отправила ему интимную фотографию из интернета, выдав за свою. Школьник уловку раскусил и в ответ прислал фото чужого полового органа.

Девочку это возмутило и она рассказала о ситуации своему парню. Тот, что называется, забил стрелку. Однако на разборки заявился не один, а с компанией из шести человек. Они толпой набросились на восьмиклассника, избили и заставили извиняться на камеру.

Родители избитого мальчика обратились в полицию и к врачам. У ребенка диагностированы сотрясение, ссадины и синяки.