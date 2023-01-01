Российские войска стремительно выжигают позиции неонацистов в центре Дзержинска. Все основные пути снабжения - под огневым контролем. После освобождения города будет значительно расширен оперативный простор в направлении Константиновки и Краматорска. Продвижение - и в Курском приграничье. Боевиков вытеснили ещё из двух посёлков. Уничтожен очередной немецкий танк "Леопард" и другая натовская техника.

Трофейный минивен, захваченный штурмовиками, это еще не самая большая потеря националистов в Курском приграничье. Наши бойцы подорвали танк противника. В лесу сожгли опорный пункт. Но самая неприятная новость для Киева в том, что ВСУ утратили контроль еще над двумя над поселками - Викторовка и Старая Сорочина. Бросили позиции на хуторе Лежаки. Оставили КПП "Константиновка" на границе с Сумской областью. И под ударами российской авиации продолжают нести тяжелейшие потери и отступать.

Военные рассказывают – боевики все чаще попадают в плен, из-за полной неразберихи в своих подразделениях. Блуждают по лесам без связи и понимания, где они. Вот эти думали, что вышли к своим, в тыл. А, оказалось, позиция на передовой. Да еще и занята российскими десантниками. По словам пленных, сопротивляться российским войскам - себе дороже. Особенно, когда штурмовые отряды атакуют под прикрытием "брони".

В Донбассе близится к завершению штурм Торецка. Там, где техника может увязнуть в городской застройке, на помощь приходит армейская смекалка. Вот наш разведчик забрался на крышу. И через пробоину в кровле сбросил буквально на головы националистам противотанковую мину. А это кадры из поселка Цукурино. Тоже атака чердачного перекрытия, где находился замаскированный наблюдательный пункт. Но уже ударным дроном. И еще серия точных попаданий в подвалы, в развалинах. Кстати, в поселке это последние убежища спецназа 47 элитной бригады ВСУ.

Военные эксперты говорят: в Донбассе подразделения ВСУ могут оказаться в "огненных мешках" сразу на нескольких направлениях. Это районы Часова Яра и Курахово. Селидово уже в полукольце. Со дня на день начнется наступление на Покровск. Состояние оборонительных сооружений здесь такое, что едва ли выдержат затяжной штурм. Вот кое-как установленные на улицах города "зубы дракона". Над этой фортификацией смеются даже местные жители. А это свежевыкопанные окопы и блиндажи. Поплыли и "раскисли" после первого же дождя.

Натовские советники Киева подсчитали. Только в августе и сентябре ВСУ потеряли в 5 раз больше территории, чем за весь прошлый год. То есть западные кураторы признают - если в 2023 российские войска освободили 148 квадратных километров, то всего за два месяца текущего года эта цифра составила уже более 800.