С упорством, достойным лучшего применения, Зеленский продолжает попытки продвинуть на Западе свой так называемый "план победы". Сегодня главарь киевского режима отправился презентовать свой список ультиматумов в Брюссель. По случаю визита украинского гастролера там созвано специальное заседание Европейского Совета на уровне лидеров ЕС. Впрочем, несмотря на отчаянные потуги Зеленского, реальных шансов изменить отношение спонсоров к своим авантюрным инициативам у него практически нет.

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