США атаковали объекты хуситов в Йемене

США этой ночью атаковали объекты хуситов в Йемене. Авиаудары нанесли по подземным складам. В них хранили оружие, которое, как заявили в Пентагоне, применяли для поражения кораблей союзников Израиля в Красном море.

ЦАХАЛ продолжает боевые действия в Газе. Сегодня в городе разбомбили жилой дом, а на севере и в центре палестинского анклава обстреляли лагеря беженцев. 5 человек погибли.

Сирены воздушной тревоги звучали и на севере еврейского государства. Шиитское движение "Хезболла" выпустило несколько ракет и сообщило об уничтожении двух танков "Меркава".

А ЦАХАЛ в Ливане вновь атаковала контингент ООН. Пострадавших нет, но повреждена смотровая башня. Вышло из строя видеооборудование. Командование миротворцев считает удар преднамеренным. Глава МИД Израиля назвал все подобные обстрелы несчастным случаем и заявил, что Тель-Авив работает над решением проблемы.

Всего за сутки бомбардировкам подверглись 45 населенных пунктов Ливана. В городе Набатия разрушены жилые кварталы. Погибли 16 человек.