Стали известны подробности трагедии в крымском сафари-парке "Тайган"

Трагедия в крымском сафари-парке "Тайган". Во время уборки клетки со львами погибла сотрудница. Женщина работала с животными 17 лет, была опытной, хорошо знала повадки хищников и даже самостоятельно обучала других сотрудников парка. Возбуждено уголовное дело.

Она тысячи раз выполняла уборки в вольерах хищников. Сама проводила инструктаж для сотрудников. Всё было отработано до автоматизма. Выпустить львов на улицу, закрыть перегородку и можно заходить. Но в этот раз произошёл несчастный случай.

"Как это произошло, почему Леокадия Владимировна не закрыла этот шифер? Вряд ли его мог кто-то открыть. Львы точно не могли и посторонних людей в помещении, где живут львы, также не было. Думаю, что сыграл человеческий фактор, забывчивость", - рассказал Олег Зубков, директор парка львов Тайган.

Ее нашли уже без признаков жизни. Львы растерзали женщину. Следователи провели осмотр места гибели. Теперь пытаются установить причины произошедшего. Соблюдалась ли техника безопасности, меры предосторожности, проводился ли инструктаж. О ходе проверка сообщат позже.

Прокуратура Крыма организовала проверку. Ход расследования взят на контроль руководством Главного следственного управления.

Леокадия Перевалова почти 17 лет работала в "Тайгане". Была старшим кипером и управляющим парка львов. Самый опытный и незаменимый сотрудник – знала биографию каждого зверя.

Работники и посетители называли её "мама Тайгана". Всё помнят, как она спасла Люсю. Гамадрила не приняла семья и чуть не растерзала детёныша. Кипер вытащила примата в последний момент. Леокадия носила на руках львицу с хрустальными костями, пока та не встала на лапы. Она выходила и воспитала сотни животных, от которых отказались родители.

Казалось, что она успевает уделить внимание каждому. Покормить львов и дикобразов, соорудить ящик с игрушками для лемуров, погулять с орангутаном Даной, вынести малышей на улицу – приять солнечные ванны.

Она буквально жила на работе, потому что не могла ни на минуту оставить своих подопечных. Она была сердцем и душой парка. Ее запомнят как незаменимую и самую добрую няню.