Окунуться в атмосферу сказочного леса, узнать о новых трендах и принять участие в творческих мастер-классах. В Москве на территории ВДНХ проходит Неделя высокой моды в спорте.

Событие не имеет аналогов в мире. Гостей ждёт уникальное шоу, объединяющее искусство, природу и цифровые технологии. На нём 20 лучших спортивных дизайнеров со всей страны представят свои коллекции. Подиум на время превратится в сказочный лес с интерактивными элементами.

Кроме того, участников ждёт насыщенная деловая программа, включающая лекции и круглые столы, на которых обсудят тренды и вызовы, с которыми сталкивается современный мир моды.