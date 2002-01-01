В Русском музее открывается выставка работ Карла Брюллова

225-летию великого живописца посвящается. В Русском музее Петербурга готовится к открытию масштабная выставка работ Карла Брюллова. В экспозиции - более 300 полотен мастера из коллекций ведущих музеев страны, а также частных собраний. Пожалуй, главной жемчужиной можно назвать отреставрированную картину "Последний день Помпеи", над которой специалисты трудились почти год.

Такой яркой всемирно известную картину Карла Брюллова никто не видел целых 200 лет! Небесно-голубые, нежные, изумрудные, неаполитанские желтые оттенки, ярко-красная киноварь - вот каким, оказывается, писал художник "Последний день Помпеи"! Но в XIX веке полотна для сохранности покрывали мастичным лаком, а он со временем помутнел.

"Мы убрали поздние слои реставрационных лаков, их было три, убрали самый первый, самый толстый слой лака, который создавал этот желтый фильтр, он очень сильно менял цветовые отношения картины. Делал белый цвет желтым, а голубой – зеленым", - пояснила Ольга Кленова, ведущий художник-реставратор станковой масляной живописи Русского музея.

Теперь шедевром можно не только любоваться, но и открывать новые детали. Например, в правом нижнем углу, над головой юноши, стало различимо еще одно лицо - это авторская переделка, Брюллов сначала хотел изобразить фрагмент по-другому, но передумал. А слева вверху видно, что один из героев держит над головой коробку с кистями и красками - раньше эта деталь почти сливалась с фоном.

Воссоздание полотна длилось год и впервые в истории Русского музея работы велись в одном из залов. Даже снять картину со стены было непросто - ее вес вместе с рамой - четверть тонны. Это самая масштабная работа художника, в том числе из-за колоссальных размеров: 4,5 на 6,5 метров. Именно "Помпеи" в 32 года принесли ему ошеломительную славу и "звание первой кисти государства".

"Брюллов был единственным живописцем нашим российским, который обрел всеевропейскую славу при жизни. А после смерти - очень быстро мировую. За 100 лет до Дягилева он принес в мир, в Европу, представление о том, что есть русское искусство. Как самостоятельный художественный феномен", - отметила Алла Манилова, генеральный директор государственного Русского музея.

А эту картину искусствоведы называют "обретенным шедевром". Полотно "Христос во гробе" в России не видели больше века. Оно было написано в середине 19 столетия в редкой технике транспарентной, полупрозрачной живописи по заказу русского аристократа шведского происхождения Николая Адлерберга. Когда граф эмигрировал в Германию, он увез полотно с собой. После его смерти картина оказалась в одном из храмов Брюсселя. И лишь в 2002 году его там случайно обнаружил петербургский коллекционер. Выкупил и привез шедевр в Россию, но был обвинен в контрабанде.

"После длинных судебных разбирательств было принято решение Верховного суда о конфискации этой вещи в пользу государства. Издан приказ Министерства культуры, вещь вошла в государственный музейный фонд России, была передана Русскому музею и вот сейчас является экспонатом", - отметил Григорий Голдовский, куратор выставки.

Помимо знаковых работ Великого Карла - так называют Брюллова искусствоведы Русского музея - в экспозиции представлены и такие, о существовании которых мало кто знает. Например, огромные подготовительные картоны для росписи Исаакиевского собора. Или собрание миниатюр с мастерски проработанными деталями.

Карл Брюллов известен всем как живописец и портретист, но очень редкая возможность увидеть его поистине выдающиеся акварельные работы. Из-за своей миниатюрности и хрупкости они очень редко демонстрируются широкой публике. И вот - уникальная возможность.

Выставка "Великий Карл" в Русском музее откроется для посетителей 18 октября и продлится до 12 мая будущего года.