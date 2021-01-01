Директор "Тайгана" отказался усыплять львов, разорвавших сотрудницу

Руководство сафари-парка "Тайган", в котором произошла трагедия с летальным исходом, отказалось усыплять львов. Они нанесли смертельные травмы смотрительнице парка.

Как рассказал директор "Тайгана" Олег Зубков, погибла Леокадия Перевалова, одна из самых опытных киперов парка. Женщина вошла в клетку со львами для уборки и не заперла дверь, разделявшую два отсека. Хищники набросились на Перевалову, от полученных травм она скончалась.

Зубков подчеркнул, что "львы здесь ни при чем, это человеческий фактор". Усыплять львов не станут, поскольку "они хищники и остаются хищниками, не прощая наших человеческих ошибок, — они действуют по своим инстинктам и правилам", сообщает РИА Новости.

В "Тайгане" и прежде происходили серьезные инциденты. В 2021 году тигр откусил палец на руке годовалому ребенку — мать поднесла малыша вплотную к клетке, перенеся его через защитное ограждение.

Тем временем в Приморье специалисты ищут истощенного дальневосточного леопарда, вышедшего к людям. Хищник остановил целый автобус с туристами из России и Китая, прогулявшись по автодороге в КНР недалеко от уезда Ванцин.