Украинская армия с начала российской военной операции потеряла около 40 танков Leopard германского производства. Такие данные приводит Business Insider.

Как отмечает портал, "Leopard — мощные, высокоэффективные танки с тяжелой броней, но они не являются непобедимыми". В действительности, согласно некоторым оценкам из открытых источников, Украина уже потеряла почти 40 таких боевых машин.

В частности, начальник артподразделения с позывным "Нева" рассказал РИА Новости, что десантники группировки войск "Север" уничтожили немецкий танк Leopard украинской бронегруппы на границе Курской области.

Москва не раз предупреждала, что поставляемые Западом киевскому режиму техника и оружие станут законными мишенями для ударов ВС России и будут гореть в зоне спецоперации. Некоторые образцы западной техники были захвачены в качестве трофеев — их демонстрируют россиянам в рамках экспозиции, которая объехала практически всю страну. Интерес к выставке очень высок, на Алтае лишь за первые дни ее посетили свыше 20 тысяч человек.

Западные СМИ признают, что Украина не может противостоять наступлению ВС России в Донбассе: российская военная машина, не сломленная западными санкциями, превосходит Украину по вооружениям и численности бойцов.