ВС России уничтожили большую часть 152-й отдельной егерской бригады ВСУ в боях под Красноармейском (украинское название - Покровск). Украинские боевики лежат в полях и на бывших позициях украинской армии, сообщили в силовых структурах.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что под Красноармейском пропала 152-я бригада ВСУ. Российские силовики подтвердили, что существенная часть боевиков погибла, остальные просто сбежали. В основном это новобранцы, люди, не имевшие боевого опыта. Такая картина наблюдается как минимум с середины сентября, приводит слова военных ТАСС.

По их данным, в этой части фронта, на ранее подконтрольных ВСУ участках, остаются сотни тел украинских военнослужащих. Российские военнослужащие по возможности их пытаются хоронить на местах. Однако на линии боевого соприкосновения не до погребальных обрядов, это не всегда удается.