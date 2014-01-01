Люди в камуфляже захватили храм УПЦ в Черкассах

В Черкассах неизвестные в камуфляже захватили Архангело-Михайловский собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Инцидент произошел в ночь на 17 октября. В храм ворвалась примерно сотня человек в балаклавах. Они выгнали верующих, которые были на ночной литургии. Злоумышленники отбирали телефоны, не позволяя снимать происходящее на камеру, разбили камеры, избили епархиального юриста.

В пресс-службе храма отметили, что полиция бездействовала. Защищать храм вышли сами прихожане с огнетушителями в руках. Также на место прибыл митрополит Феодосий, который пытался поговорить с захватчиками собора, передает телеканал "Звезда".

На Украине продолжаются гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата, конфликт длится с 2014 года. Киевские власти считают, что УПЦ МП "работает" на Россию.