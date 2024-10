Наркотики, любовь, депрессия: подробности смерти солиста One Direction

Экс-солиста британской группы One Direction Лиама Пейна нашли мертвым в отеле Буэнос-Айреса.

31-летний музыкант выпал с третьего этажа трехзвездочного гостиничного номера CasaSur Palermo. Машина скорой помощи приехала через семь минут после вызова, однако медики не сумели спасти Пейна. По предварительным данным, в результате падения он получил перелом основания черепа – травму несовместимую с жизнью.

Как рассказали сотрудники отеля, перед трагедией музыкант устроил дебош в номере – разбил телевизор и ноутбук. Не исключено, что Пейн принимал наркотики, в номере уже нашли несколько свертков с неизвестным порошком. В одном из интервью в 2021 году Пейн поделился, что на пике успеха группы страдал от наркотической и алкогольной зависимости, боролся с депрессией. В 2023 году он заявил, что ничего не пьет и не принимает уже полгода.

В настоящий момент в отеле работают полицейские, сообщает издание La Nación. Точные обстоятельства смерти будут известны после вскрытия.

Незадолго до трагедии Лиам опубликовал в соцсетях совместную фотографию с девушкой. Как пишет StarHit, в день смерти музыкант узнал о неверности своей возлюбленной, и эта новость повергла его в бешенство. не исключено, что он сорвался на фоне этих новостей.

Британский бой-бэнд One Direction был создан в 2010 году, заняв третье место в британской версии музыкального конкурсного шоу X Factor. Коллектив просуществовал шесть лет и выпустил такие хиты, как What Makes You Beautiful, Night Changes и Steal My Girl. В 2016 году группа взяла перерыв на неопределенный срок.

У Пейна остался семилетний сын от брака с американской певицей и телеведущей Шерил Коул. Пара в разводе с 2018 года.