Как московские компании восстанавливают инфраструктуру на новых территориях

Предприниматели Москвы помогают налаживать жизнь на новых территориях России, восстанавливая промышленные и инфраструктурные объекты.

Так, столичная инжиниринговая компания по госконтракту проводит капитальный ремонт на одном из крупнейших энергогенерирующих предприятий Донбасса. При финансировании этих работ используется механизм гарантийной поддержки малых и средних предприятий. У компании 20-летний опыт реализованных проектов разного уровня сложности. Ее специалисты возводят, реконструируют, ремонтируют и модернизируют сооружения и объекты по всей России. Предприятие имеет мощную проектно-производственную базу и использует современные технологии.

Московский гарантийный фонд предоставил поручительство на 52,5 миллиона рублей (70% суммы банковской гарантии) о возврате аванса по госконтракту на выполнение капитального ремонта важного энергетического объекта.

Фонд помогает предприятиям разных отраслей получить финансирование, а также решить проблему нехватки собственного залогового обеспечения, предоставляя поручительства по кредиту, банковской гарантии, аккредитиву, лизингу и факторингу в объеме до 70% суммы сделки, но не более 100 миллионов рублей.

Московский гарантийный фонд учрежден Правительством Москвы и подчинен столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

За время работы фонд выдал более 20 тысяч поручительств, под которые субъекты малого и среднего предпринимательства получили финансирование на сумму свыше 370 миллиардов рублей. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что Департамент культуры города Москвы и подведомственные ему учреждения принимают активное участие в поддержке ВС России при проведении СВО, а также жителей новых территорий и приграничных регионов. Специальные театрализованные программы готовят для детей участников СВО, московские библиотеки отправляют коллегам в Донбассе тысячи книг.

Уже свыше 116 тонн гуманитарного груза, который собрали в штабах "Москва помогает", отправили из столицы в Курскую область. По всей столице ежедневно открыто 14 штабов. Волонтеры принимают продукты питания длительного хранения. Москвичи приходят целыми семьями, особую заботу они проявляют о детях.