С трудом дышит: состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось

Состояние Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии, резко ухудшилось: актер с трудом дышит и не может разговаривать. Причиной стало обострение хронической обструктивной болезни легких.

Как выяснил телеграм-канал Mash, Ефремову нужно ежедневно посещать врача, поскольку заболевание легких может привести к дыхательной недостаточности и повышает риск развития сопутствующих заболеваний. Информацию об ухудшении здоровья актера подтвердил его адвокат Юрий Падалко.

"Да, действительно, его состояние ухудшилось, помощь оказывается", — сказал он в интервью RTVI.

Сейчас защита Михаила Ефремова готовит документы для УДО, но артист из-за ухудшения состояния здоровья с адвокатами говорить не может.

Михаила Ефремова приговорили к 7,5 годам лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Артист сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водителя Lada спасти не удалось.