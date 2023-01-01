Добровольные соцвзносы для самозанятых могут ввести с 2026 года

У самозанятых россиян уже в 2026 году может появиться возможность добровольно платить социальные взносы. Соответствующие поправки в законодательство разработало Министерство труда.

Как пишут "Ведомости", в случае принятия указанных поправок эксперимент по уплате самозанятыми социального взноса на случай временной потери трудоспособности начнется с 1 января 2026 года и продлится до конца 2028 года.

Тариф страховых взносов планируется установить на уровне 3,84% от страховой суммы — 35 тысяч или 50 тысяч рублей на выбор. Соответственно, в месяц нужно будет платить 1344 или 1920 рублей. В этом случае самозанятый получит право на оплачиваемый больничный лист в случае болезни.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году количество самозанятых в столице увеличилось на 329 тысяч человек, превысив 1,5 миллиона. За 2023 год они заработали 366 миллиарда рублей преимущественно в перевозках и доставке, сдаче жилья в аренду, строительстве и ремонте.

В Федеральной налоговой службе, говоря о быстром росте числа самозанятых, подчеркивали, что "главное — чтобы искусственно не вводить в этот режим людей, тогда мы будем видеть реальные цифры".